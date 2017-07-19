Верховный суд США заблокировал указ Трампа

Верховный суд США отказался полностью отменить блокировку закона о мигрантах, сообщает Reuters. Ранее ВС временно приостановил запрет на действие закона.

В кратком заявлении суда говорится, что решение является временным. При этом трое из девяти судей указали, что готовы «полностью удовлетворить просьбу Трампа», пишет Reuters.

14 июля администрация Трампа попросила ВС отменить решение окружного суда Гавайи, ограничивающее запрет на въезд граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена.

Согласно указу, сейчас граждане этих стран могут въезжать в США только после того, как докажут наличие «близких» родственных связей или бизнеса в государстве. Это требование также распространяется на беженцев из других стран.

Ранее 26 июня Верховный суд начал рассмотрение дела об иммиграционном указе Трампа и временно приостановил решение нижестоящих инстанций о блокировке закона. Окончательный вердикт суд вынесет осенью нынешнего года.