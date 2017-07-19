У здания парламента Молдовы сегодня вечером произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против принятия закона о смешанной избирательной системе, передает Интерфакс.

К зданию парламента стали стягиваться сторонники оппозиционных партий, которых призвали к участию в намеченной на четверг акции протеста. Сотни полицейских выстроили кордон вокруг здания парламента, оттеснив протестующих на проезжую часть.

Вице-председатель оппозиционной "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко сообщил Интерфаксу, что полицейские пытались спровоцировать применение силы по отношению к протестующим, а также пустили в ход водометы, оттеснив протестующих ближе к проезжей части.

По его словам, полиция таким образом пытается увеличить пространство между зданием парламента и протестующими. В непосредственной близости к зданию парламента ночью устанавливают сцену для того, чтобы сторонники власти провели в четверг митинг в поддержку перехода к смешанной избирательной системе.

По словам Чубашенко, среди протестующих есть задержанные и пострадавшие.