Подписаться на уведомления
 

Столкновения между полицией и протестующими в Молдове есть пострадавшие

 

У здания парламента Молдовы сегодня вечером произошли столкновения между полицией и участниками акции протеста против принятия закона о смешанной избирательной системе, передает Интерфакс.

К зданию парламента стали стягиваться сторонники оппозиционных партий, которых призвали к участию в намеченной на четверг акции протеста. Сотни полицейских выстроили кордон вокруг здания парламента, оттеснив протестующих на проезжую часть.

Вице-председатель оппозиционной "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко сообщил Интерфаксу, что полицейские пытались спровоцировать применение силы по отношению к протестующим, а также пустили в ход водометы, оттеснив протестующих ближе к проезжей части.

По его словам, полиция таким образом пытается увеличить пространство между зданием парламента и протестующими. В непосредственной близости к зданию парламента ночью устанавливают сцену для того, чтобы сторонники власти провели в четверг митинг в поддержку перехода к смешанной избирательной системе.

По словам Чубашенко, среди протестующих есть задержанные и пострадавшие.

407 просмотров


Старости
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
Наша погода
Сегодня 35° / 23°
21 Июл 36° / 24°
22 Июл 35° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.9632 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Жители Каракаса возводят баррикады на улицах
Столкновения между полицией и протестующими в Молдове есть пострадавшие
«Карабах» едет в Приднестровье Лига чемпионов
Верховный суд США заблокировал указ Трампа
Инвестиции Азербайджана в Турцию превысят $20 миллиардов
Автомобиль протаранил похоронную процессию в США
CNN: В КНДР готовятся к новому ракетному запуску
Кибермошенника Вартаняна осудили в США
Москва уступает турецкий газовый рынок Баку наша аналитика
Трамп не отпускает Сенат на каникулы
Нашествие змей в Астаре фото; видео
Президент Бразилии установил в своем кабинете глушилку
Иванку Трамп не хотят подпускать к секретам
Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в Баку
В Грузии зафиксирован тропический вирус
Иран предъявил ультиматум США
Госдеп обвиняет Асада в сотрудничестве с ИГИЛ
Россия просит помощи у США
Independent: Трамп проиграет выборы-2020 Байдену или Сандерсу
В Нью-Йорке потерпел крушение вертолет
Вашингтон считает Иран спонсором терроризма
Пранкеры на самолетах обматерили туристов на французском пляже Видео
Азербайджанские миротворцы вернулись на родину
Ильхам Алиев утвердил договор с Ираном
В Баку задержан исламист
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться