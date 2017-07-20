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Жители Каракаса возводят баррикады на улицах

 

В столице Венесуэлы Каракасе проходят протестные акции, направленные против проекта правительства страны об изменении конституции, передает Associated Press.

Многие улицы оказались забаррикадированными с помощью автомобильных покрышек и других предметов. Подобные действия местных жителей парализовали в среду движение на ряде оживленных улиц Каракаса, отмечает Associated Press.

Ранее в Венесуэле был проведен референдум, на котором более 7 млн человек проголосовали против политики нынешних властей. Тем не менее, венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что результаты всенародного голосования не будут иметь законной силы.

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