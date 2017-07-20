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Новое нападение на российскую журналистку Юлию Латынину

 

На дом, в котором проживает оппозиционная российская журналистка Юлия Латынина, минувшей ночью было совершено нападение, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

По словам самой Латыниной, здание было опрыскано едким газом неизвестного состава.

Отмечается, что в результате произошедшего пострадали восемь человек, среди которых оказались четверо пожилых людей, а также двое детей.

В свою очередь, соседи рассказали, что заметили отъезжающую машину нападавших.

Напомним, что в августе прошлого года на Юлию Латынину было совершено нападение в центре Москвы. Тогда неизвестные облили ее фекалиями.

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