Неделю назад в опубликованном на страницах haqqin.az специальном расследовании «В Кюрдамире глава вроде есть, а власти вроде нет» haqqin.az рассказал о проблемах забытого властями Кюрдамирского района села Шор-Шор.

А забыли о нем местные чиновники как-то-странно: когда нужно что-то сделать для шор-шорцев, к примеру, хотя бы дорогу к селу провести, потому что старая окончательно разрушилась, у властей наступает полная амнезия, а вот когда можно что-нибудь у сельчан урвать, скажем, сдать их пастбище в аренду на сто лет, то вдруг приходит на ум необычное название – Шор-Шор.

Впрочем, в статье больше рассказывалось о невзгодах незадачливого фермера Руфата Мамедзаде, которого, судя по всему, кюрдамирские госслужащие попросту кинули.

Однако наша редакция решила не делать поспешных выводов и выслушать представителей госвласти.

Может, что-то недоговаривает Мамедзаде и это с ним или его бумагами не все в порядке. Однако звонки главе ИВ Кюрдамира Джейхуну Джафарову цели не достигли. Как пояснил его помощник Мирмахмуд Махмудов, о статье они в курсе, но их шеф как раз сейчас в стране отсутствует и потому ничего сказать по поводу претензий к нему и другим чиновникам не может. Но Махмудов пообещал, что к концу месяца глава прибудет и обязательно с нами свяжется. Что ж, подождем.