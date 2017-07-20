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Как жена российского олигарха худела в Габале видео

Автор: Отдел информации 

Полина Репик – популярный русскоязычный бьюти-блогер со своим мужем, российским олигархом Алексеем Репиком побывала в Баку и Габале, и по итогам поездки выставила видеоблог. Стоит отметить, что у Полины Репик более 267 тысяч подписчиков.

Ее муж Алексей Репик в 2001 году основал (и владеет ею по сей день) собственную фармацевтическую компанию «Р-Фарм», которая на данный момент является крупнейшей на российском рынке.

Жена олигарха не смущается выставлять свою жизнь напоказ. Вот и на этот раз она подробно рассказала о своей поездке в Азербайджан. В Баку они с мужем забронировали огромный номер в гостинице FourSeasons, где Полина угостилась алычой, назвав ее зеленой неспелой сливой.

Видеоблогера поразил вид из окна, архитектура напомнила Полине Монако.

Они с мужем погуляли по городу, побывали на экскурсии во Дворце Ширваншахов. Затем семья отправилась в Габалу, и по пути Полина снимала виды Азербайджана.

В Габале супруги остановились в отеле Chenot Palace, где прошли различные оздоравливающие процедуры (обертывание, ароматерапию, криокамеру).

Кроме того, семья олигарха побывала и на экскурсии в Древней Габале.

В Азербайджан «хочется возвращаться еще и еще», говорит видеоблогер.

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