Известный российский экономист Дм.Некрасов: «В Карабахе вообще никого нет»

Известный Российский экономист, оппозиционер и экс-сотрудник администрации президента России Дмитрий Некрасов в интервью украинскому сайту «Фраза» рассказал, насколько вероятны социальные взрывы и дворцовый переворот в России, а также оценил ситуацию на сепаратистских территориях в СНГ.

Дмитрий Некрасов заявил, что он абсолютно не верит в сценарий дворцового переворота в России.

«Последний дворцовый переворот был, когда сместили Хрущёва. Тогда конструкция власти держалась на коммунистической идеологии, которая обеспечивала популярность и легитимность режима. Популярность и легитимность нынешнего российского режима обеспечивает лично Путин. Если система от него избавится, она тут же начнёт сыпаться. Режим может быть трансформирован либо самим Путиным, либо извне, но не может быть сломлен изнутри и сохраниться в том же виде, поменяв нынешнего хозяина Кремля на другое лицо. Такого шока система не переживёт. Чтобы установить контроль над Россией, контролировать только Кремль недостаточно», - заявил Д.Некрасов.

Российский экономист также заявил, что экономическая структура сепаратистских «ДНР» и «ЛНР» деградирует.

«Их экономическая структура, конечно, деградирует. Всё будет разрушаться, люди будут уезжать. Я был в Нагорном Карабахе и районах Абхазии, граничащих с Грузией, и видел, как обрыв хозяйственных связей приводит к опустошению этих территорий.

Районы, подконтрольные «ДНР» и «ЛНР», начали приходить в упадок с 2014 года, с введением блокады данный процесс усилится. Эти территории будут пустеть. В Нагорном Карабахе я видел города, где ранее жили до ста тысяч человек, а сейчас там вообще никого нет. Всё это очень печально.

В случае с донбасскими районами я не вижу никаких хороших ходов для Кремля. Москва могла бы ими полноценно управлять, если бы Донбасс полноценно интегрировался в Россию, но это приведёт к ещё большему обострению отношений с Западом и новым санкциям. Думаю, в Кремле нет чёткого плана по Донбассу. Ну, а людей, которые остаются на этих территориях, ничто хорошее не ждёт. И это объективно», - заявил Дмитрий Некрасов.

В 2009-2010 годах Дмитрий Некрасов работал в Администрации президента России, где в команде Аркадия Дворковича занимался вопросами налоговой политики и пенсионной реформы.