Самолет Lufthansa изменил маршрут из-за жары

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, прервал полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения, сообщает издание Hessenschau.
Отмечается, что на борту самолета находились 118 пассажиров.
По данным издания, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Анкары.
Температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45°С, в то время как в соответствии с нормами безопасности, допустимая температура составляет 44 градуса.