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Самолет Lufthansa изменил маршрут из-за жары

 

Пассажирский самолет Airbus A320 авиакомпании Lufthansa, направлявшийся из Франкфурта-на-Майне в иракский город Эрбиль, прервал полет из-за чрезмерной жары в пункте назначения, сообщает издание Hessenschau.

Отмечается, что на борту самолета находились 118 пассажиров.

По данным издания, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Анкары.

Температура воздуха в аэропорту Эрбиля на момент прибытия самолета должна была превысить 45°С, в то время как в соответствии с нормами безопасности, допустимая температура составляет 44 градуса.

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