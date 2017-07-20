В центре Еревана полиция начала слом павильонов

На улице Фирдоуси в центре Еревана, в двух шагах от площади Республики, полиция начала слом павильонов, лавок и открытых прилавков, благодаря которым жители окрестных районов зарабатывали свой хлеб насущный.

На организованном неимущим людом небольшом рынке торговали галантерейными мелочами, дешевой одеждой, немудреными продуктами. Так продолжалось несколько лет. Но недавно ереванская мэрия вдруг спохватилась: как же так, такой участок в самом центре пропадает, вся прибыль, можно сказать, мимо рук чиновников проходит.

Ну и быстро признали территорию особо значимой, а точнее, приоритетно-прибыльной для мэрии, и безо всякого документального оформления, а главное, каких-либо компенсаций, принялись сгонять с центровой землицы как торговцев, так и заодно с ними жильцов ближайших к рынку домов.

Правда, в недрах народной молвы стала фигурировать сумма вознаграждения в 250-300 долларов за квадратный метр. Но даже если это так, то учитывая бытующие цены, в центре Еревана обездоленные люди сегодня смогут купить разве что старую телефонную будку. То есть, такую площадь, на которой ни жить, ни торговать невозможно.

Заметим, что дома на улице одноэтажные и небольшие по квадратуре, и обитало в них минимум три поколения каждой семьи. Ну а семьи, тем паче восточные, имеют обыкновение разрастаться, вот на Фирдоуси и других улицах в некоторых домах проживают до десяти человек.

Мировая юридическая практика в таких случаях предполагает размещение жителей в строящихся на данной территории зданиях, на худой конец, в том же районе. Но в Армении даже официально санкционированный снос жилья - это обычно государственный рейдерский захват.

Рынок в центре и жилье вокруг него - далеко не первый и наверняка не последний случай беспардонного во всех смыслах обращения с собственными гражданами. Многие жители ранее захваченных домов в центре и других завидных районах столицы уже десятилетия скитаются по съемным квартирам и до сих пор ждут обещанных компенсаций.

Кто-то понадеялся на судебную систему и подал иск. Но даже если какой-то судья и вынес решение в пользу обманутых граждан, никто им денег так и не дал.

Да что там местные суды, если армянским чиновникам даже на решение Евросуда, куда в одночасье ставшие бомжами люди тоже обращались, попросту говоря, наплевать. И мыкаются коренные ереванцы с судебными постановлениями по инстанциям, где им опять и опять лгут, отмахиваются от проблем простых людей, игнорируя и даже издеваясь.

Вот теперь и народ с улицы Фирдоуси вступил на эту стезю. Общеизвестно, что большинство жилых зданий в центре столицы принадлежат ближайшему окружению Сержика Саргсяна, в частности, братьям Сашику – Левику, Геворгяну «Арменчику», Самвелу Майрапетяну и другим удостоившимся благосклонности Хозяина. Наверняка кто-то из них облюбовал и эту старую улочку в самом сердце столицы. А жителей выгнать – не проблема. У чиновников ручка, бумага, печать – всегда наготове. Да и полицию кликнуть на подмогу – не проблема. Так что, кто следующий?