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Ирак купит российские Т-90

 

Россия и Ирак заключили контракт на поставку российских танков Т-90, зарекомендовавших себя в Сирии, заявил помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин газете "Известия".

Ранее о поставках в 2017 году сообщила компания-производитель танков – научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Согласно данным компании, первая партия насчитывает 73 танка.

"Приличный контракт на большую партию, конкретную сумму назвать не могу, количество (танков — ред.) большое", — сказал изданию Кожин.

По данным газеты, поставка более 70 танков — лишь первая партия техники, за которой последуют и другие. Тем не менее, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству, куда газета обратилась за комментариями, не стали раскрывать детали сделки.

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