Еще один родственник отказался от экстремиста Видади Искендерли

Накануне haqqin.az со ссылкой на правительственные источники распространил совместное заявление матери и брата одного из активистов экстремистско-подпольного крыла оппозиции Видади Искендерли.

Напомним, в своем заявлении мать В.Искендерли довела до внимания главы государства свое негодование в связи с деятельностью сына. В письме, адресованном президенту И.Алиеву матерью и братом В.Искендерли – Хабибой Искендерли и Исфендияром Искендерли отмечается, что «член их семьи намеренно распространяет об Азербайджане заявления и информацию клеветнического характера, и именно по этой причине они более не воспринимают Видади как члена своей семьи, ибо он запятнал честь рода Искендерли».

Спустя несколько часов с идентичным заявлением выступил супруг племянницы беглого правозащитника В.Искендерли – Гусейнов Рамин Сахиб оглы.

В своем обращении к общественности Рамин Гусейнов осуждает деятельность В.Искендерли за пределами Азербайджана, в частности в Грузии, выражая уверенность, что его родственник своими призывами к борьбе с властью и дестабилизацией ситуации наносит урон не только реноме Азербайджана, но и угрожает стабильному развитию страны. Житель Гейчайского района Р.Гусейнов также отказался от родственных связей с В.Искендерли, который по сей день скрывается от азербайджанского правосудия.