Власти Гаити решили воссоздать армию, которая была распущена в 1995 году из-за постоянных вмешательств в политическую жизнь страны. Сейчас безопасность в республике обеспечивает национальная полиция в количестве примерно 15 тыс. человек.

В начале июля министр обороны Гаити Эрве Дени сообщил о намерении воссоздать Вооруженные силы. Военные будут патрулировать прибрежные воды страны, охранять границу, а также помогать ликвидировать последствия стихийных бедствий. Всего планируют набрать 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. На военную базу Леоган на собеседование приезжают молодые люди со всей страны, передает ТАСС.

Однако в стране немало и противников создания армии. По их мнению, Вооруженные силы станут дополнительный нагрузкой на бюджет страны, которого и так не хватает на обеспечение образования и здравоохранения и содержание национальной полиции.