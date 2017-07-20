Подписаться на уведомления
 

Власти Гаити решили воссоздать армию

 

Власти Гаити решили воссоздать армию, которая была распущена в 1995 году из-за постоянных вмешательств в политическую жизнь страны. Сейчас безопасность в республике обеспечивает национальная полиция в количестве примерно 15 тыс. человек.

В начале июля министр обороны Гаити Эрве Дени сообщил о намерении воссоздать Вооруженные силы. Военные будут патрулировать прибрежные воды страны, охранять границу, а также помогать ликвидировать последствия стихийных бедствий. Всего планируют набрать 500 человек в возрасте от 18 до 25 лет. На военную базу Леоган на собеседование приезжают молодые люди со всей страны, передает ТАСС.

Однако в стране немало и противников создания армии. По их мнению, Вооруженные силы станут дополнительный нагрузкой на бюджет страны, которого и так не хватает на обеспечение образования и здравоохранения и содержание национальной полиции.

405 просмотров


Старости
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
21 Июл 35° / 25°
22 Июл 34° / 24°
23 Июл 35° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.959 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция завершила переброску военных в Катар
Ильхаму Алиеву вручили награду «Друг журналистов» фото
Арабские страны смягчили требования к Катару
У Azərtelekom новый руководитель
Житель Дании готовил теракт в Стамбуле
Александра Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы срочно
США требуют разоружить «Хезболлу»
Ильхам Алиев заложил фундамент третьего дома журналистов
Россия продаст Ираку сотни танков
В России стали меньше пить
Азербайджанская чемпионка наехала на мать с ребенком
Сахалинское чудо Фамиля Мамедова видео
Россия запаздывает с разработкой С-500
Глава МИД Туркменистана приехал в Азербайджан за деньгами туркменские источники
Трамп отказался вооружать сирийскую оппозицию
Атамбаев заступился за кириллицу
Турция обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела
В Баку обсуждают проблему Иерусалима
Эрдоган едет в Баку
Власти Гаити решили воссоздать армию
Джону Маккейну удалили опухоль в мозгу
Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам обновлено
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Нефть стабильна после скачка накануне
Драка со стрельбой в Баку есть раненый
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться