Эрдоган едет в Баку

Ведется подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщил посол Турции в Баку Эркан Озорал.
По словам дипломата, визит состоится в течение текущего года.
Ведется подготовка к визиту президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан. Об этом haqqin.az сообщил посол Турции в Баку Эркан Озорал.
По словам дипломата, визит состоится в течение текущего года.
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