В Баку обсуждают проблему Иерусалима

В Баку проходит конференция «Иерусалим и международное сообщество: оказание политической и экономической поддержки», организованная Комитетом ООН по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа и Организацией исламского сотрудничества, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В ходе конференции будут проведены обсуждения тем: «Жизнь в Восточном Иерусалиме в условиях оккупации», «Новый подход в отношении Восточного Иерусалима», «Международная и региональная поддержка Восточного Иерусалима».

В мероприятии участвуют посол по особым поручением МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев, помощник генерального секретаря Организации Объединенных Наций Мирослав Йенча, представитель Комитета по осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа Дарио Рамирес Карреньо, помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Самир Бакр, постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Шахин Абдуллаев на международной конференции по вопросу Иерусалима (Кудса) выступил за решение проблемы Иерусалима.

"Мы осуждаем определённые события, которые усложняют и тормозят урегулирование конфликта, а также приводят к ухудшению жизни палестинцев. Азербайджан считает, что эта международная конференция в Баку поможет в решении данного вопроса", - сказал Абдуллаев.