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Атамбаев заступился за кириллицу

 

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на международном форуме "Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи" выступил в защиту кириллицы.

Он напомнил, что если в период добрососедских отношений Турции с Советским Союзом народы Туркестана в 30-х годах прошлого века перешли от арабского алфавита к латинице, то после охлаждения дипломатических связей произошел резкий переход к кириллице.

"В итоге наши народы утеряли уникальные пласты своей письменной литературы и истории и даже просто возможность прочитать, понять то, что писали их предки, даже отцы и деды, на арабском и латинском алфавитах", — сказал Атамбаев.

По его словам, уход от прежнего алфавита означает и разрыв с прошлым народа. В Центральной Азии отход от арабского алфавита к латинице, а затем к кириллице означал разрыв с великим прошлым: наследием "золотого века" Центральной Азии.

"Пришедший после латиницы кириллический алфавит тюркских стран Советского Союза позволил им находиться в едином культурном русле не только с собой, но и со всей Евразией. Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, целая плеяда наших ученых и писателей творили на кириллице, и она их устраивала ", — отметил Атамбаев.

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