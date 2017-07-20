Трамп отказался вооружать сирийскую оппозицию

Президент США Дональд Трамп решил закрыть программу ЦРУ по оказанию помощи по вооружению и военной подготовке умеренной оппозиции в Сирии, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что данная программа действовала с 2013 года и была создана при экс-президенте США Бараке Обаме для оказания давления на действующего главу Сирии Башара Асада. При этом после переброски Россией в 2015 году войск в Сирию эффективность программы была поставлена под сомнение.

По словам источников, Трамп принял решение о приостановке помощи сирийской умеренной оппозиции после встречи с главой ЦРУ Майком Помпео и своим помощником по национальной безопасности генералом Гербертом Макмастером в преддверии первой встречи американского лидера с президентом России Владимиром Путиным.

Издание отмечает, что данным решением Трамп хотел способствовать заключению с Москвой соглашения о перемирии в Сирии. Как отметил один из представителей администрации США на условиях анонимности, закрытие программы ознаменовало «победу Путина в Сирии».