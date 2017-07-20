За последние несколько дней министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов посетил Узбекистан, Таджикистан, Грузию и Азербайджан, где провел встречи со своими коллегами и с главами государств. В ходе встреч, как сообщается, были обсуждены вопросы сотрудничества в различных сферах.

Отметим, что в Баку глава МИД Туркменистана прибыл 18 июля и принял участие в трехсторонней встрече глав МИД Турции, Азербайджана и Туркменистана.

Однако, как сообщает «Радио Азатлык» со ссылкой на свои источники в правительстве, в турне Мередова отправил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который передал через министра просьбу к главам этих государств помочь Туркменистану финансово.

Как сообщил источник, Туркменистану срочно требуется как минимум $1,5 млрд на проведение Азиады.

«Президент поручил Мередову переговорить с президентами стран о предоставлении займа. Именно это и является основной целью последних поездок. Сейчас для расходов Азиады необходимо дополнительно 1,5 миллиарда долларов. Это большая сумма для нас. Для президента Азиада – главный проект, приглашены гости, а денег нет. Ситуация сложная, поэтому он послал Мередова с личной просьбой к президентам одолжить денег», - рассказывает источник.

Кроме того, президент Бердымухамедов рассчитывал на инвестиции в газопровод ТАПИ, однако желающих вложить деньги в проект пока не нашлось.

Напомним, что Туркменистан только по официальным подсчетам потратил на проведение Азиады более $5 млрд.