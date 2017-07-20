Уроженец Азербайджана Фамиль Мамедов бросил вызов суровому сахалинскому климату. Свой приусадебный участок он превратил в подобие опытного поля, пытаясь доказать невероятное: на здешней земле могут расти не только картошка, лук и капуста, но и экзотические плоды. Эксперимент обернулся большой удачей. Сейчас семья Мамедовых собирает уже третий урожай красного и белого винограда, сообщает ИА SakhalinMedia.

Первыми сахалинский виноград продегустировали внуки. С тех пор родители стали экономить на покупках в продуктовом магазине — привозные ягоды из Китая дети больше не едят.

На виноградники Азербайджана, где родился сахалинский садовод, часто наведываются туристы. На вопрос, в чем секрет выращивания вкусного и полезного лакомства, им отвечают: много солнца, плодородная земля и постоянный уход за лозами. Фамиль Мамедов знал это с детства. Он вырос среди фруктовых садов Кавказа и в итоге стал агрономом. Переезжая вместе с семьей на далекий Сахалин, захватил с собой семена популярных в Баку сортов винограда.

Южные ягоды стойко перенесли дефицит солнечного света на острове. Не верящие в чудеса садоводы заподозрили Мамедова в использовании химических удобрений. Но сахалинский виноградарь клянется: это не его метод.

Экологически чистым виноградом Фамил Мамедов кормит пока только свою семью — урожаи небольшие. Но в будущем он готов поставить дело на поток и занять особую нишу на сельхозрынке всего Сахалина. Выращивать виноград в промышленных масштабах агроном планирует на бесплатных дальневосточных гектарах.