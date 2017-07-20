Подписаться на уведомления
 

В России стали меньше пить

 

Жители России стали заметно меньше употреблять спиртное. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава в четверг, 20 июля.

В 2016 году, на четвертый год после запрета рекламы такой продукции в СМИ, объем выпитого алкоголя на душу населения сократился с 12,4 до 10,3 литра в год. Однако этот показатель еще на четверть превышает норму, определенную Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Смертность от отравления спиртным за тот же период времени упала почти вдвое: с 11,4 до 5,6 на 100 тысяч человек. Всего, по данным ВОЗ, ежегодно от употребления алкоголя в мире умирают 3,3 миллиона человек — 5,9 процента от всех смертей.

8 июня сообщалось о сокращении числа курящих и пьющих граждан России. По словам министра здравоохранения Вероники Скворцовой, среди молодежи курильщиков стало в 3,5 раза меньше, а употребление алкоголя в стране сократилось на 13,5 процента.

518 просмотров


Старости
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
СГБ разоблачила и арестовала шпионскую сеть
Наша погода
Сегодня 34° / 24°
21 Июл 35° / 25°
22 Июл 34° / 24°
23 Июл 35° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.959 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Турция завершила переброску военных в Катар
Ильхаму Алиеву вручили награду «Друг журналистов» фото
Арабские страны смягчили требования к Катару
У Azərtelekom новый руководитель
Житель Дании готовил теракт в Стамбуле
Александра Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы срочно
США требуют разоружить «Хезболлу»
Ильхам Алиев заложил фундамент третьего дома журналистов
Россия продаст Ираку сотни танков
В России стали меньше пить
Азербайджанская чемпионка наехала на мать с ребенком
Сахалинское чудо Фамиля Мамедова видео
Россия запаздывает с разработкой С-500
Глава МИД Туркменистана приехал в Азербайджан за деньгами туркменские источники
Трамп отказался вооружать сирийскую оппозицию
Атамбаев заступился за кириллицу
Турция обвинила Германию во вмешательстве во внутренние дела
В Баку обсуждают проблему Иерусалима
Эрдоган едет в Баку
Власти Гаити решили воссоздать армию
Джону Маккейну удалили опухоль в мозгу
Ильхам Алиев на церемонии выдачи квартир журналистам обновлено
Армяне продолжают интенсивные обстрелы
Нефть стабильна после скачка накануне
Драка со стрельбой в Баку есть раненый
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться