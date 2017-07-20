США требуют разоружить «Хезболлу»

Представитель США в ООН Никки Хейли обвинила «Хезболлу» в наращивании вооружения и призвала мир присмотреться к действиям крупной военизированной организации.

Хейли встретилась с уполномоченным Ливана в ООН в Совете Безопасности и обсудила развертывание миротворцев ООН в Южном Ливане.

«Посол Хейли выразила сильную озабоченность в усиливании «Хезболлы» и считает, что мировое сообщество должно впредь более внимательно относиться к «Хезболле», потому что это может привести к эскалации военного насилия в регионе», - говорится в заявлении американской делегации.

Хейли также подчеркнула, что «международное сообщество должно усилить давление на «Хезболлу» для ее разоружения и прекращения агрессивного поведения, в особенности по отношению к Израилю».

«Хезболла» – военизированная организация и политическая партия в Ливане, выступающая за создание исламского государства по образцу Ирана. Признана террористической организацией в Канаде, США, Израиле и Египте, Лигой арабских государств (с марта 2016 года), в странах Персидского залива, а также частично в ЕС, Австралии и Великобритании.