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Александра Лапшина приговорили к трем годам тюрьмы срочно

Автор: Отдел информации 

Блогер Александр Лапшин приговорен к трем годам отбывания нааказания в колонии общего режима, сообщает из зала суда собственный корреспондент haqqin.az.

Напомним, что ранее гособвинитель требовал для Александра Лапшина 6,5 года тюрьмы.

При этом статья 281.2 (призывы против государства) была исключена из обвинительного акта. В суде отметили, что в ходе следственных мероприятий данное обвинение не нашло своего подтверждения.

В итоге Александр Лапшин был признан виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение госграницы) и приговорен к трем годам заключения.

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