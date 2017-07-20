Арабские страны смягчили требования к Катару

Четыре арабские страны во главе с Саудовской Аравией, объявившие бойкот Катару, больше не настаивают на выполнении эмиратом 13 условий ультиматума. Об этом дипломаты королевства совместно с коллегами из ОАЭ, Бахрейна и Египта сообщили журналистам в ООН, передает BBC News.

Отмечается, что страны настаивают на выполнении шести пунктов. В частности, речь идет о прекращении Дохой актов провокации, а также борьбе с терроризмом, отказ от предоставления финансовой помощи террористическим организациям, невмешательство во внутренние дела других государств.

В Дохе это заявление пока никак не прокомментировали.

Власти Саудовской Аравии отметили, что эти принципы должны быть «вполне приемлемы для Катара», подчеркнув при этом, что дальнейшие уступки невозможны.