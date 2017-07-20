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Турция завершила переброску военных в Катар

 

Завершилась переброска турецких военнослужащих на базу в Катар, передает в четверг агентство Anadolu со ссылкой на минобороны Катара.

Сообщается, что шестая группа турецких военнослужащих прибыла на военную базу Турции в Катар. В оборонном ведомстве Катара отметили, что Доха и Анкара активно сотрудничают в оборонной сфере, а также в рамках усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, защите безопасности и стабильности в регионе.

Посол Турции в Катаре Ахмет Демирок сообщил, что на базе будут размещены порядка трех тысяч солдат сухопутных войск, военнослужащие ВВС и ВМС страны, а также инструкторы и силы спецназначения.

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