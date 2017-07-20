Турция готова восстановить Мосул

Премьер-министр Бинали Йылдырым в телефонном разговоре с премьер-министром Ирака Хайдером Аль-Абади поздравил иракское правительство с освобождением Мосула от ИГИЛ, сообщают источники в правительстве, передает Sputnik.

Премьер-министр Турции заявил, что Турция готова помочь реконструировать разрушенные исторические здания и памятники города. Он также отметил, что Турция намерена и впредь наращивать сотрудничество с Ираком по региональным вопросам.

Хайдер Аль-Ибади поблагодарил турецкого коллегу и подчеркнул, что Ирак готов к сотрудничеству с Турцией по всем вопросам.