В Баку сохранится жара

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове сохранится солнечная погода, прогнозируется северо-восточный, восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью температура воздуха составит 22-26, днем 35-38 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 23-25, днем 36-38 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы – 757 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 45-55%.
Температура морской воды на пляжах Абшерона – в Сумгаите, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя составит 26-27 градусов, в Загульбе, Бузовне, Мардакяне, Шувелане – 27-28, в Тюркян, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.