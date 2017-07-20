Ровнаг Абдуллаев: «TANAP готов на 77,3%»

TANAP является важным элементом в энергетической безопасности Азербайджана, Турции и Европы, заявил «Анадолу» глава SOCAR Ровнаг Абдуллаев.

По его словам, одной из причин быстрого продвижения проекта TANAP являются близкие и крепкие отношения Турции и Азербайджана.

Р.Абдуллаев отметил, что проект завершен на 77,3% и на первом этапе будет поставлять в Турцию 6 миллиардов кубометров газа.

К 2020 году в Европу будет транспортироваться 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа. На данный момент сумма всех инвестиций в проект составляет 8,5 миллиарда долларов.