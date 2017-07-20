В центре Киева расстреляли Асифа Мамедова

Убитого в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» гражданина России звали Асиф Мамедов. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источники в полиции.

Сообщается, что Мамедов с 2015 года разыскивался в России по подозрению в убийстве. В розыск он объявлен полицией города Новокузнецк Кемеровской области. После убийства при нем обнаружили водительское удостоверение, выданное в одном из городов Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Киеве на парковке торгового центра у метро «Черниговская» неизвестные расстреляли мужчину, который оказался гражданином России. Злоумышленники стреляли из автомата и пистолета. Убитому мужчине на вид было 40-45 лет. Автомат преступники бросили на месте преступления. По данным полиции, убийц было двое, с места преступления они скрылись на автомобиле. Личности нападавших не установлены.