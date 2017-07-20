Есть удивительная традиция, согласно которой послы иностранных государств в Ереване даже после перехода на другую работу сохраняют не просто теплые чувства к Армении, но еще и рьяно отстаивают ее интересы. Так случилось и с бывшим послом Франции в Армении (2002-2006 гг.) Анри Кюни, который даже написал книгу «Армения: дух одного народа» и на ее презентации в прошлом году оскорбил Азербайджан.

Был и бывший посол США в Армении Джон Эванс, который уже после ухода с поста заявил о необходимости подключения «НКР» к переговорам по карабахскому урегулированию, чему очень обрадовались в Армении.

Джон Хантсман-младший и вовсе является сыном гражданина Армении. Его отцу - Джону Хантсману-старшему было присвоено гражданство Армении за вклад в восстановление республики. Об этом сообщало издание Russia-armenia.info. И вот именно Джон Хантсман-младший станет послом США в Москве.

Еще 10 марта американские и российские СМИ сообщили о предстоящем назначении республиканца Джона Хантсмана-младшего на должность посла США в России. Джон Хантсман — сын Джона Хантсмана старшего, деятельность которого тесно связана с постсоветским странами, в частности с Арменией. Старший Джон Хантсман (родился в 1937 году) — глава одной самых влиятельных мормонских семей (религиозное течение) и основатель Huntsman Corporation — одной из крупнейших химических корпораций в мире с многомиллиардным капиталом. Джон Хантсман старший известен своей миссионерской деятельностью (проповедует мормонизм) и благотворительностью.

После землетрясения в Армении 1988 года Джон Хантсман предложил правительству СССР финансовую помощь, а после распада Союза стал напрямую выделять средства для разрушенных армянских городов Гюмри и Спитак. На счету Хантсмана больше сорока поездок в Армению. Первый его визит состоялся еще в 1989 году.

На средства бизнесмена в городе Гюмри построен квартал «Ханстман», где живет около 400 человек. Сумма, которую Хантсман потратил во втором городе Армении оценивается в 50 миллионов долларов. Каждый год 26 студентов из Армении получают возможность продолжить обучение в американском университете Юта за счет фонда. В 2000 году Совет старейшин города Гюмри вручил Джону Хантсману звание «Почетного гражданина». В его честь в городе также названы улица и школа. В биографии отца вероятного посла США в России также отмечается, что за благотворительную деятельность ему предоставлено гражданство Армении, а также вручена медаль «Месроп Маштоц».

Так что складывается удивительная ситуация – у армянского лобби в Москве появляется мощнейший союзник в лице … посла Соединенных Штатов. Кстати, сегодня стало известно, что министерство иностранных дел России одобрило кандидатуру Джона Хантсмана-младшего на должность главы американской дипмиссии в Москве.

«Мы согласие дали прекрасно зная биографию господина Хантсмана, понимая, что он высокий профессионал, человек, который имеет твердые убеждения, очень опытный», – сказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 1».