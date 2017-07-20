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Посол Агшин Мехтиев: «Весь исламский мир поддерживает Азербайджан» Эксклюзив

 

Весь исламский мир поддерживает Азербайджан. Об этом haqqin.az заявил постоянный  представитель Организации исламского сотрудничества при Евросоюзе  Агшин Мехтиев.

По его словам, в ООН и в других международных организациях исламские страны поддерживают справедливую позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

"Конечно, исламский мир тоже неоднороден, есть такие страны, которые проявляют четкую позицию по Карабахской проблеме. Это Турция, Саудовская Аравия, Пакистан. Но есть и поддерживающие дипломатические, политические и экономические отношения с Арменией.

Каждая страна выбирает свою политику сама, мы не можем требовать от других государств следовать однозначной позиции, как, например, Турция или Пакистан. Но в основном по карабахской проблеме у мусульманских стран нет другого мнения», -  отметил А.Мехтиев.

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