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Тяжелые бои в Украине девять погибших

 

На востоке Украины за сутки, по предварительным данным, погибли девять военнослужащих вооруженных сил Украины и еще пятеро были ранены, сообщил спикер минобороны Андрей Лысенко, передает Интерфакс.

По его информации, при обстреле села Красногоровка (мариупольское направление) в четверг утром погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины и еще двое получили ранения. Кроме этого, еще один боец был убит на донецком направлении при обстреле села Новгородского.

Кроме этого, по его словам, в Новотошковке группа украинских военных подорвалась на взрывном устройстве, в результате чего три человека погибли, еще трое ранены. Также Лысенко сообщил, что один военный погиб в результате обстрела в Марьинке.

По его словам, по состоянию на 11:20 четверга с начала суток в Донбассе зафиксировано 14 обстрелов со стороны противника, восемь из них - из тяжелого вооружения.

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