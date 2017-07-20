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Рогозина отказались впускать в Молдову

 

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы отказало делегации РФ во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным в пролете через воздушное пространство страны и в посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя российских самолетов. Об этом сообщает NewsMaker.

Визит планировался для участия в праздновании 25-летия начала миротворческой операции на Днестре. Письмо с отказом министерство направило в среду 19 июля в посольство РФ в Молдове.

В нем говорится, что молдавские компетентные органы вынуждены отказать в разрешении на пролет воздушного пространства Молдовы и посадку самолетов военно-воздушных сил РФ в аэропортах Кишинева и Тирасполя из-за отсутствия необходимых для этого условий, в частности отсутствия контроля за тираспольским аэропортом.

Уточняется, что российскую сторону неоднократно об этом информировали ранее, однако реакции не было.

В Молдове также выразили сожаление, что поскольку нет согласованного плана совместных мероприятий, приуроченных к 25-летию подписания Соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровье и начала миротворческой операции на Днестре, нецелесообразно проводить такие мероприятия в одностороннем порядке.

В свою очередь Дмитрий Рогозин пообещал, что все равно прилетит в Молдову.

"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством ПМР", – написал Рогозин в Twitter.

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