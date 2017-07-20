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Полиция задержала саудовского принца По приказу короля

 

Полиция Эр-Рияда задержала представителя королевской династии Саудовской Аравии по приказу короля Салмана из-за видеороликов, в которых принц совершает нападения на людей, передает телеканал Al-Ekhbariya.

Ранее в соцсетях появились видеоролики и фотографии, на которых, предположительно, принц нападает на людей, в том числе женщин.

"Король Салман бен Абдельазиз Аль Сауд издал указ о немедленном задержании принца Сауда бен Абдул-Азиза бен Мусаида и поместить в тюрьму его и всех, кто появился с ним в позорных видеороликах, в которых запечатлены превышения полномочий и нарушения закона", — передает телеканал.

Полиция Эр-Рияда задержала принца вскоре после появления видеозаписи, видео задержания опубликовал портал Eremnews. По данным портала, 27-летний принц впервые фигурирует в новостях официальных СМИ.

Согласно указу, уполномоченные органы должны провести расследование, выслушав свидетелей.

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