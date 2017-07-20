Эрдоган хотел обменять журналиста на двух генералов

Президент Турции Тайип Эрдоган предлагал ФРГ обменять находящегося под арестом в Турции немецкого журналиста Дениза Юджеля на двух бывших турецких генералов, которые запросили убежище в Германии после прошлогодней попытки переворота, сообщил в четверг таблоид Bild со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, Эрдоган выступил с предложением обменять немецкого журналиста на бывших генералов несколько недель назад. "Конечно, мы не можем пойти на такую сделку", — заявил изданию представитель МИД ФРГ.