Меркель об ужесточении мер в отношении Турции

Представленные МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает РИА Новости.

В четверг глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что ФРГ пересмотрит экономическую политику в отношении Анкары, кредитные и инвестиционные программы из-за ареста правозащитников в Турции. Внешнеполитическое ведомство также ужесточило рекомендации гражданам страны для поездок в Турцию.

"Представленные главой МИД ФРГ меры в отношении Турции ввиду сложившейся ситуации необходимы и обязательны", — приводит слова Меркель официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в Twitter.