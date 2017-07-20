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МИД России: «Алиев и Саргсян встретятся не в Москве»

 

Место встречи президентов Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна пока не определено, сказал на брифинге в четверг замдиректора департамента печати МИД России Артем Кожин.

По его словам, информация, которая ранее была обнародована в газете «Известия» со ссылкой на диписточник в МИД, о том, что следующая встреча лидеров двух стран пройдет в Москве, не соответствует действительности.

«Мы обратили внимание на статью в «Известиях» и хотели бы отметить фактические неточности, допущенные в публикации», - сказал он.

На консультациях тройки сопредседателей Минской группы ОБСЕ было предложено организовать встречу президентов до конца этого года, сказал Кожин, добавив, что место встречи предметно не обсуждалось.

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