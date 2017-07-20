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Тяжелые бои в Афганистане

 

По меньшей мере 16 силовиков были убиты при нападении боевиков радикальной группировки «Талибан» в южной части Афганистана.

Как сообщает РИА Новости, группа боевиков «Талибана» атаковала контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Кандагар округа Шах Вали Кот в 02:00 по местному времени, убив 16 человек, среди которых десять военных и шесть сотрудников полиции.

Еще семь полицейских получили ранения. «Талибан» также понес потери, однако точное число ликвидированных неизвестно.

Представитель полиции Кандагара Зия Дурани подтвердил факт нападения, однако отказался сообщать детали произошедшего, отметив, что было начато расследование.

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