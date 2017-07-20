Омбудсмен России: «Ведутся переговоры об экстрадиции Лапшина»

МИД РФ и Генеральная прокуратура могут потребовать передачи блогера Александра Лапшина России, и такие переговоры ведутся, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс».

"Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура могут в рамках международной конвенции 1993 года и 2007 года о правовой помощи по уголовным делам требовать передачи его для производства уголовного дела на территории нашей страны. Такая работа, как мне известно, ведется, идет переговорный процесс", - сказала Т.Москалькова журналистам в четверг.