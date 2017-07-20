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Президентом Индии стал неприкасаемый

 

Рам Натх Ковинд, которого выдвинула правящая Бхаратия джаната парти (БДП, Индийская народная партия), избран новым президентом Индии. Об этом сообщила избирательная комиссия. По информации телеканала NDTV, Ковинд набрал более 65% голосов выборщиков.

Ковинд стал 14-м президентом страны с 1950 года, когда в Индии был введен президентский пост (это были 15-е выборы  первый президент Раджендра Прасад занимал эту должность два срока подряд). Кроме того, Ковинд стал вторым президентом-выходцем из далитов - так называют в Индии членов низших каст неприкасаемых.

Полномочия действующего президента страны Пранаба Мукерджи истекают 24 июля, избранный глава государства вступит в должность на следующий день.

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