Олимпийская чемпионка 1976 года, известная в прошлом гандболистка, а ныне тренер Людмила Шубина подробно рассказала haqqin.az об автонаезде, произошедшем вчера в Ясамальском районе Баку, из-за чего пострадали 29-летняя женщина и ее 3-летний сын.

«Это произошло в среду после 21:00 на новой дороге, построенной позади «Аздрамы», - говорит Людмила Шубина. – Я ехала на скорости, не превышающей 60 км/ч. У меня даже подушки безопасности не раскрылись, так как скорость была маленькая.

Там очень темно, нет фонарей. Я заметила, что машина, которая ехала рядом со мной, слегка притормозила. И тут я услышала щелчок. Оказалось, что передо мной выскочила женщина и я задела ее краем автомобиля. Естественно, я сразу же выскочила из машины. Женщина была с ребенком.

Уверяю вас, в такой темноте я их не видела. Если бы ей все же удалось перебежать перед моей машиной, то ее, вероятно, сбил бы следующий автомобиль, ведь там очень интенсивное движение.

Женщина и ребенок были с мужчиной. Оказалось, что муж перебежал дорогу и ждал, чтобы перешли его жена и ребенок. Это мне потом свидетели рассказали. Он что-то кричал им и требовал, чтобы они поскорее перешли на другую сторону дороги.

Женщина очень тучная. Мы с большим трудом смогли ее поднять и поместить в мою машину. Поехали в больницу «Семашко». Там ее сразу же положили на носилки и увезли. Приехала полиция. Я им рассказала все как было. Меня отвезли для проведения алкотеста, который, разумеется, оказался отрицательным. Я сама недавно перенесла инсульт и опасалась, что мне от напряжения и переживаний станет плохо. Потом писала объяснительную. Меня отпустили и сказали, что будут ждать новостей о состоянии сбитой женщины. Машину увезли на штрафную стоянку.

У женщины травма головы, но мне сообщили, что есть улучшение в ее состоянии. С ребенком, которого она вела за руку, все нормально. Надеюсь, что и с ней все будет хорошо».

Haqqin.az уже сообщал, что Людмила Шубина управляла автомобилем марки Honda CR-V с государственным номерным знаком 90 RR 445. Она сбила переходящих дорогу Мамедову Улькер Дильгам гызы, 1988 г.р., и ее сына Мамедова Гусейна Ниджат оглу, 2014 г.р. Оба пострадавших размещены в Клинический медцентр №1.