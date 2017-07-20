За год Турцию посещают примерно 600 тысяч азербайджанских граждан, сообщил haqqin.az начальник департамента международного сотрудничества турецкой Национальной полиции Мухлис Надир Текин.

Как считает Текин, после ввода в строй железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс (БТК) количество азербайджанских туристов на курортах Турции еще более возрастет. Кроме того, для упрощения перехода азербайджанскими гражданами границы на нахчыванском участке будет построен новый пограничный пункт.

«Мы очень тесно сотрудничаем с азербайджанским пограничным управлением, и скоро в связи с запуском БТК работы у нас прибавится. Уверен, что реализация БТК не только увеличит наши возможности в области грузоперевозок, но и обеспечит больший пассажиропоток между Турцией и Азербайджаном», - отметил высокопоставленный турецкий чиновник.