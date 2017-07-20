Госкомитет по таможне Азербайджана опроверг информацию о том, что поступающая в страну украинская курятина опасна для здоровья.

Напомним в опубликованной на днях в haqqin.az заметке «Опасная курятина на прилавках Баку» глава Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов утверждал, что торговая сеть Азербайджана получила зараженную украинскую курятину фирмы «Qualiko».

Однако, как сообщает Гостаможня страны, предприятие-поставщик куриного мяса «Qualiko» представила все документы, подтверждающие безопасность продукции. В частности, это разрешение на импорт продукции, выданное ветеринарной службой при Минсельхозе Азербайджана, гигиенический сертификат Минздрава нашей страны, международный гигиенический сертификат Украины и другие документа для экспорта продукта.

Наряду с этим проведенная экспертиза курятины в Центральном управлении таможенной экспертизы показала соответствие продукта установленным нормам безопасности.

Этот продукт прошел также химический анализ в лаборатории пищевых продуктов ООО «Центр экспертизы потребительских товаров» при Министерстве экономики Азербайджана. В протоколе результатов лабораторных исследований отмечено, что показатель содержания влаги в пределах нормы. Только после завершения всех соответствующих процедур украинская курятина прошла растаможку, отмечено в сообщении Госкомтаможни.