Израильская общественность мало что знает о блогере Александре Лапшине, приговор которому сегодня был оглашен в Баку. Об этом в интервью haqqin.az заявил известный израильский дипломат, экс-посол Израиля в России и Украине, бывший сотрудник управления разведки израильского Генштаба подполковник в отставке Цви Маген.

Как уже сообщал haqqin.az, гражданин Израиля, России и Украины Александр Лапшин был сегодня приговорен к трем годам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Лапшин был признан виновным по статье 318.2 (незаконное пересечение госграницы). Он неоднократно бывал в Карабахе, попал в «черный список» МИД Азербайджана, однако несмотря на это смог побывать и в Азербайджане, воспользовавшись украинским паспортом, где его имя было написано на украинский манер – Олександр.

Сторонники Лапшина рассчитывали на жесткую реакцию Израиля, которой, однако, не последовало. Кроме того, суд над блогером в Баку был открытым и широко освещался в прессе.

По словам Цви Магена, возможно, в израильской прессе появится заметка на русском языке о случившемся, а может, даже и нет. «Израиль Александра Лапшина знать не знает. Его вопрос на общественном уровне не обсуждался и пройдет мимо внимания. И официальной реакции Израиля нет и пока не ожидается», - подчеркнул Цви Маген.

Его слова косвенно подтверждает израильский аналитик Авраам Голдштейн. Отвечая на вопрос haqqin.az, он заявил, что за делом Лапшина он не следил и знает очень мало, «хотя в курсе, что были как сторонники, так и противники блогера в соцсетях».