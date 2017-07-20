МИД России: «Мы продолжим защищать права Лапшина»

Российская сторона продолжит защищать законные права и интересы россиянина Александра Лапшина, приговоренного в Баку к трем годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

"Согласно сообщениям СМИ, сегодня Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина России Александра Лапшина к трем годам лишения свободы. Как известно, обвинения, предъявленные ранее Лапшину, связаны с посещением им Нагорного Карабаха", — указали в департаменте.

«Продолжим работу по защите законных прав и интересов российского гражданина с учетом состоявшегося приговора суда. Представители Посольства России в Азербайджане поддерживают контакты с Лапшиным и его адвокатом", — добавили в МИД России.