Подписаться на уведомления
 

«Азербайджан – лучший друг, США – злейший враг» Опрос в Турции

Автор: Отдел информации 

Университетом Кадир Хас опубликованы результаты опроса, инициированного Центром турецких исследований в Стамбуле, сообщает газета Bir Gün.

По результатам опроса, 71% респондентов назвали Азербайджан самой дружественной страной, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Первое место среди самых недружественных стран заняли США, второе Израиль, так считает 37% опрошенных.

Нелружественными названы и страны ЕС - 24%.

В то же время число людей, считающих Россию злейшим врагом, уменьшилось с 34% прошлого года до 18% сегодня.

1640 просмотров


Старости
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе SOS! фото
Наша погода
Сегодня 42° / 23°
21 Июл 36° / 25°
22 Июл 35° / 24°
23 Июл 36° / 25°

Наши деньги
1 USD   =   1.7017 AZN
1 EUR   =   1.959 AZN
1 RUB   =   0.0288 AZN

Новостная лента

Власти США оштрафовали Exxon Mobil За сделки с «Роснефтью»
В России задержан разыскиваемый Интерполом азербайджанец
В Берлине эвакуирован терминал аэропорта
Таможня разрешает, Генпрокуратура запрещает Куриное дело
«Азербайджан – лучший друг, США – злейший враг» Опрос в Турции
МИД России: «Мы продолжим защищать права Лапшина»
600 ребятишек в Сабирабаде за партами в разваленной школе SOS! фото
Заместитель Гаджибалы Абуталыбова скончался на отдыхе
Израиль Лапшина и знать не знает Комментарии по горячим следам
Brent поднялась выше $50 впервые с 7 июня
Таможня Азербайджана дала добро украинской курятине эксклюзив
Первый поезд по Баку-Тбилиси-Карс пустят в сентябре
Москва! Как мало в этом звуке... размышления публициста
Начальник департамента полиции: «За год Турцию посещает 600 тысяч туристов из Азербайджана» эксклюзив
Олимпийская чемпионка рассказала об автонаезде на женщину и ребенка Эксклюзив
Президентом Индии стал неприкасаемый
Омбудсмен России: «Ведутся переговоры об экстрадиции Лапшина»
Тяжелые бои в Афганистане
МИД России: «Алиев и Саргсян встретятся не в Москве»
Меркель об ужесточении мер в отношении Турции
Эрдоган хотел обменять журналиста на двух генералов
Полиция задержала саудовского принца По приказу короля
Рогозина отказались впускать в Молдову
Французская певица умерла на сцене
Посол Агшин Мехтиев: «Весь исламский мир поддерживает Азербайджан» Эксклюзив
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться