В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре проведено расследование по поступившим из Госслужбы по антимонопольной политике и защите прав потребителей материалам в связи незаконной деятельностью сотрудников компаний, занимающихся импортом замороженной курятины из Украины, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Во время расследования выяснилось, что эти лица, воспользовавшись своим служебным положением, импортировали замороженную курятину, массовая доля воды в составе которой превышала норму в шесть раз.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 и 200.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению обвиняемых к уголовной ответственности.

Напомним, что ранее Госкомитет по таможне Азербайджана опроверг информацию о том, что поступающая в страну украинская курятина опасна для здоровья.