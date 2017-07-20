В аэропорту Берлин-Шёнефельд эвакуировали терминал D. Об этом сообщается в Twitter немецкой полиции.
Как отмечается в сообщении, был найден «подозрительный предмет».
В Twitter Берлинского аэропорта сказано, что терминал был закрыт из-за чьих-то бесхозных вещей. На месте инцидента работают полицейские. В аэропорту допустили, что в связи с действиями полиции могут быть задержки рейсов.
Позже в там же, в Twitter, полиция написала, что исследовала «подозрительный объект» и он не представляет угрозы.
В Берлине эвакуирован терминал аэропорта
В аэропорту Берлин-Шёнефельд эвакуировали терминал D. Об этом сообщается в Twitter немецкой полиции.