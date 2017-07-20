В прошлой статье были проанализированы причины, способствующие росту инфляции в Азербайджане. Авторы материала наглядно показали, что в стране продолжается рост индексов потребительских цен на продовольственные и непродовольственные товары, а также на услуги. В то же время все эти показатели, можно сказать, уже достигают своего максимума. Сегодня же мы рассмотрим, как инфляция отражается на реальных доходах, а также на структуре расходов населения. И самое главное, когда в стране наступит однозначная инфляция.

То, что инфляция непосредственным образом влияет на доходы населения, – факт общеизвестный. Мы все хорошо помним, что всего несколько лет назад инфляция в стране колебалась на уровне 2-3%. И такой минимальный ее уровень обеспечивал как нормальное развитие экономики страны, так и рост благосостояния населения. Поэтому правительства всех стран и стараются поддерживать минимальный уровень инфляции, который, собственно, и стимулирует экономику в целом без ущерба покупательной способности населения.

В обществе инфляцию обычно воспринимают как простой рост цен на товары и услуги. Но это всего лишь видимая часть того огромного айсберга, большая часть которого скрывается под множеством экономических факторов и закономерностей. Вкратце можно сказать, что инфляция – это нарушение баланса между количеством денег в обращении и количеством товаров и услуг на рынке. Рост количества денег в обращении без адекватного роста количества товаров и услуг приводит к инфляции. Такая инфляция называется монетарной. Для ее устранения Центробанки, как правило, сужают денежную массу для достижения требуемого баланса на рынке.

Такой жесткой монетарной политики в последние годы придерживается и Центробанк Азербайджана, который, исходя из этой догмы, изымает из оборота все излишки, на его взгляд, денежной массы. Такая политика предполагает поддержание денежной массы на определенном уровне при высокой инфляции. Таким образом учетная ставка становится фактором, в известной мере определяющим политику дорогих денег. Как правило, такая политика проводится для понижения расходов и сдерживания инфляции. В результате повышенные банковские проценты снижают интерес к заимствованию. Вместе с тем это одновременно снижает стимулирование инвестирования в отечественную экономику. Но подобный механизм установления и поддержания равновесия на денежном рынке может достаточно эффективно работать в экономике с развитым рынком ценных бумаг, устоявшимися поведенческими связями, предполагающими типичную реакцию экономических агентов на изменения в экономике, в частности, учетной ставки. Когда высокая учетная ставка способствует низкому курсу облигаций, которую в такой ситуации выгодно скупать с расчетом на повышение их курса при снижении учетной ставки.

Но, к сожалению, жесткая монетарная политика ЦБА не дает желаемого результата, что имеет множество причин. В частности, разбалансированность экономики, неразвитость рынка ценных бумаг препятствуют реализации названных выше функций в полном объеме и других факторов. В условиях неразвитой полноценной экономики происходит деформация экономических структур, приводящая к нарушению денежного равновесия, что, как уже отмечалось, приводит к инфляции. А антиинфляционная политика правительства обусловливает сокращение предложения денег, что, в свою очередь, создает повышение спроса на предложение денег. Такая ситуация ведет к дестабилизации экономики, росту неплатежей между экономическими агентами и их банкротству. Для решения проблемы стабильности на денежном рынке надо добиться бюджетной стабильности, стабильности национальной валюты и нормализации финансового положения банковской системы.

Последние три фактора в Азербайджане проявляются с начала текущего года. Но процесс пока идет вовсе не в нужном русле – сужение денежной массы не может сбить рост инфляции. В зависимости от характера экономического состояния и структуры самой экономики изъятие из оборота определенного количества денежной массы может привести к снижению производства товаров и услуг в большем объеме, чем это необходимо для достижения их баланса.

А если вспомнить, что жесткой монетарной политики ЦБА предшествовали два этапа девальвации маната, последующий рост регулируемых государством тарифов (коммунальных услуг) и повышение учетной ставки до 15%, то нетрудно понять, что именно эти факторы стали детерминаторами роста цен в экономике. И при подорожавших деньгах бизнесу при рентабельности всего в 8-10% не остается иного выхода, как закладывать эти проценты в себестоимость производимой продукции. Хотя в иной ситуации, когда деньги бывают намного дешевле, бизнес выплачивает банковские проценты из своей прибыли. Таким образом, дорогие деньги также приводят к повышению роста цен.

А все перечисленные три фактора, после определенного временного лага приводят к росту цен не по арифметической, а скорее уже ближе к геометрической прогрессии. Все это исходит из сути построения межотраслевого баланса экономики. В результате индекс цен производителей товаров и услуг растет, что, в свою очередь, способствует росту индекса потребительских цен на товары и услуги (инфляции). При таком сочетании рост номинального располагаемого дохода населения не успевает за ростом инфляции, в реальном выражении он уменьшается. Чтобы показать это наглядно на примере Азербайджана, рассмотрим график 1.

Сравнение показателя роста реального располагаемого дохода населения в годовом исчислении в январе-мае в 2014-2017 годах показывает, что за последние два года он снижается.

Так, если в 2014 году еще наблюдался небольшой реальный рост этого показателя (2,9%), а в 2015 году он упал до 2,3%, то в 2016 году снижение достигло -2,2%. А в текущем году уровень реального располагаемого дохода населения и вовсе обвалился до -6,5%. И с тревогой приходится отмечать, что реальный располагаемый доход населения страны падает уже 18 месяцев подряд - с января 2016 года. Такое снижение, безусловно, не могло не вызвать изменение и структуры располагаемого дохода населения, что показано на графике 2.

Как видно, конечное потребление населения (расходы на продовольственные и непродовольственные товары, на платные услуги и общественное питание) в структуре всех расходов располагаемого дохода за 5 месяцев 2014 года составило 77,3% , а сбережения - 20%. А за тот же период текущего года эти показатели составили 94,8% и 3%, соответственно.

Причем если в структуре расходов располагаемого дохода конечное потребление населения резко растет, то в структуре расходов самого конечного потребления особых изменений не замечается. За исключением лишь платных услуг, которые в 2014 году в структуре потребительских расходов составили 22%, а в текущем году снизились до 18%. В структуре расходов располагаемого дохода расходы на конечное потребление, как показано на графике 2., в последние четыре года неуклонно растут. Но рост физического объема потребительских расходов за этот же период снижается, а в последние два года показывает минимальный рост. Последнее видно из графика 3.

В январе-мае 2017 года реальный объем продовольственных продуктов вырос на 0,8%, непродовольственных товаров – на 2,9%, общественного питания – на 2%, а платных услуг – на 0,1%. Отсюда выходит, что реальные доходы населения с 2015 года упали до такого состояния, после которого уже трудно говорить о дальнейшем росте потребительских расходов.

То есть, как мы уже отмечали, настает время, когда все доходы население будет расходовать на конечное потребление. Это не оставит производителям и монополистам возможности поднимать цены на свою продукцию. В противном случае реальный спрос со стороны населения будет падать - каждый пункт повышения ими цены на свои товары отныне будет оборачиваться снижением реального объема проданных товаров. И чтобы сохранить хотя бы номинальный уровень дохода, они не будут повышать цены, так как это, в конечном итоге, может обернуться против них же самих. Это, кстати, уже наблюдается в нескольких сегментах рынка, в том числе и в сигаретном бизнесе.

Такая тенденция охватит и остальные секторы экономики. Но при одном обязательном условии: если глава ЦБА Эльман Рустамов сумеет сохранить стабильность курса национальной валюты хотя бы в среднесрочной перспективе. Единственная опасность, которая угрожает ему в нынешней ситуации, это возможное повышение инфляционных ожиданий населения. Это и есть одна из причин самой высокой инфляции. Уровень инфляции в конкретной стране во многом определяется инфляционными ожиданиями. Например, если экономические агенты ожидают инфляцию на уровне 10%, то производители и продавцы повысят цены на 10%, работники потребуют повышения зарплаты на 10%, а государство проиндексирует социальные выплаты на 10%. И тогда инфляция действительно будет 10%. Но в сложившейся ситуации правительству будет трудно индексировать социальные выплаты в размере инфляции, что внесет существенный вклад в снижение потребления.

И если подобная тенденция снижения объема сбережений сохранится еще какой-то период, то недалек, видимо, день, когда все доходы населения с трудом покроют конечное потребление. Другими словами, обесценивание доходов достигает того порога, дальше которого экономика страны практически останется без сбережений большей части населения со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для большей убедительности мы могли бы вести рассуждения на основании показателя располагаемого дохода на душу населения. Но такой подход мог бы исказить общую картину. Например, среднемесячный номинальный располагаемый доход на душу населения в текущем году составляет 350,78 маната. На самом же деле такие доходы сильно разнятся, что делает некорректным подобное усреднение.

Ну, как, скажите пожалуйста, можно сравнить трех лиц, съедающих на ужин, скажем, 0,3 кг мяса, 0,3 кг картошки и 0,3 кг капусты соответственно. Усредненный показатель покажет нормальную картину – по 0,1 кг названных продуктов на каждого, тогда как в действительности получается, что двое из трех просто недоедают.

Для более верного ведения подобной статистики, думается, пора уже перейти на статистику распределения населения по величине среднедушевых доходов, а также распределения общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения в целом по стране и регионам, как это делается, к примеру, в России. Такая статистика в соседней стране помогает ее руководству верно оценивать ситуацию, скажем, с бедностью и принимать конкретные меры для устранения негативов.