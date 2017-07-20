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Мамедъяров: «ООН поддерживает прямые переговоры с Арменией»

 

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с помощником генсекретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енча, сообщает пресс-служба МИД.

Э.Мамедъяров рассказал об агрессии и оккупации, предпринятыми Арменией в отношении Азербайджана.

По его словам, поддержка ООН субстантивных переговоров вызывает одобрение.

Мамедъяров также отметил роль специализированных структур ООН, в частности Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев в предотвращении гуманитарного бедствия, с которым столкнулся Азербайджан, а также в решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 

Глава азербайджанского МИД проинформировал М.Енча о процессе переговоров. Он добавил, что должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе соответствующих резолюций ООН по урегулированию карабахского конфликта.

Мамедъяров также отметил роль специализированных структур ООН, в частности Верховного комиссариата ООН по вопросам беженцев в предотвращении гуманитарного бедствия, с которым столкнулся Азербайджан, а также решении проблем беженцев и вынужденных переселенцев. 

Глава азербайджанского МИД проинформировал М.Енча о процессе переговоров. Он добавил, что должен быть обеспечен полный и безоговорочный вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана на основе соответствующих резолюций ООН, которые составляют основу урегулирования конфликта.

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