Кувейт высылает посла Ирана

Власти Кувейта дали послу Ирана 48 дней, чтобы покинуть страну, передает Рейтер со ссылкой на иранское агентство ISNA.

Ранее сообщалось, что правительство Кувейта постановило прекратить работу культурной миссии Ирана в стране и деятельность связанных с ней представительств. Министерство уведомило об этом решении посла Ирана и потребовало уменьшить количество дипломатов, работающих в посольстве.

Такое решение властей Кувейта ISNA связывает с "давлением политики вмешательства Саудовской Аравии" и "беспочвенными обвинениями в иранском вмешательстве".