Предприниматель Азадхан Ханмамедов был арестован вместе с группой спортсменов – сотрудников охранной фирмы Riyad в результате инцидента у супермаркета Safastore, произошедшего в начале июня этого года. Задержание предпринимателей и еще нескольких человек вызвало большой резонанс в обществе.

Собравшиеся на пресс-конференции друзья и родственники предпринимателя утверждают, что Азадхан Ханмамедов арестован по клеветническому доносу другого бизнесмена - Фаика Сеидова, владельца ООО Xaliq Faiqoğlu.

Сторонники арестованного рассказали журналистам, что Фаик Сеидов незаконно захватил несколько объектов площадью в 2100 кв.м, принадлежащих Азадхану Ханмамедов, и на протяжении пяти лет эксплуатировал их, отказываясь вносить арендную плату.

Однако когда владелец недвижимости Ханмамедов обратился с жалобой в соответствующие органы, Сеидов стал угрожать его семье. Тем не менее Ханмамедов подал в суд иск, в котором требовал, чтобы Сеидов освободил незаконно захваченные четыре объекта. Оповещенный об этом Фаик Сеидов пригрозил провокациями, в результате которых могут пострадать занятые на объектах люди. Ну а арестуют за это Азадхана Ханмамедова, так как именно он является юридическим владельцем недвижимости.

Ханмамедову ничего не оставалось, как заключить договор с охранной фирмой Riyad для охраны своих объектов. Договор был составлен на вполне законных основаниях с целью предотвратить возможные провокации.

Когда сотрудники фирмы Riyad приступили к охране территории, люди Фаика Сеидова принялись подбивать их на конфликт. И столкновение произошло.

Ну после массовой драки Фаику Сеидову удалось добиться незаконного ареста Азадхана Ханмамедова, который, к слову, вообще не принимал участие в инциденте. Вина предпринимателя лишь в том, что он нанял охрану для защиты своих объектов.

Семья арестованного предпринимателя надеется, что следствие по этому делу будет прозрачно и беспристрастно. Однако Сеидов продолжает угрожать семье находящегося под стражей бизнесмена, требуя отдать ему в официальное пользование уже захваченные объекты, иначе их родственнику Азадхану Ханмамедову предъявят еще более тяжкие обвинения.

На пресс-конференции была представлена и официальная позиция охранной фирмы Riyad. Охранявшие объекты Ханмамедова люди лишь защищались, утверждает руководство фирмы, между тем как на них набрасывались люди с ножами.

Отрицают сотрудники Riyad и то, что они применяли силу в отношении сотрудников полиции, как это ранее сообщали СМИ.

На пресс-конференции также отмечалось, что сеидовская сторона конфликта скрывает запись инцидента с видеокамер, которые могут однозначно доказать невиновность Азадхана Ханмамедова.

Все выступавшие настаивали на заказном характере задержания Азадхана Ханмамедова. Несмотря на все поданные апелляции, решение об аресте изменено не было.

У Азадхана Ханмамедова больное сердце, он уже прошел операцию по установлению стентов, и отсутствие квалифицированной врачебной помощи пагубно сказывается на его здоровье, рассказали родственники арестованного. Его адвокаты настаивают на изменении меры пресечения на домашний арест, убеждая, что это никак не повлияет на ход следствия.

Родственники бизнесмена обращаются к руководству страны с просьбой взять это дело под личный контроль и обеспечить беспристрастное расследование.